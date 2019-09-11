Башни-близнецы продолжают убивать

Выявлены тысячи случаев рака, связанных с терактом 9/11

Соединённые Штаты встречают 18-ю годовщину теракта 11 сентября, унёсшего жизни почти 3000 человек и навсегда изменившего историю страны. В последние годы стало понятно, что этой и без того страшной цифрой число жертв трагедии не ограничивается. Долгосрочные последствия токсичного облака, парившего над местом теракта, с каждым годом проявляются всё более явно. В этом году число людей, у которых диагностировали рак, связанный с последствиями теракта, подошло к 14 тысячам.

В мае этого года на мемориале в память о жертвах 11 сентября в Нью-Йорке появились шесть гранитных плит. Так почтили тех, кто погиб не в день трагедии, а от её последствий — пожарных, спасателей, тех, кто разгребал завалы башен-близнецов или просто жил и работал рядом с ними.

g85/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожары на развалинах Всемирного торгового центра не утихали неделями, разнося по окрестностям диоксины, асбест и другие канцерогенные вещества. Тем не менее люди продолжали работать в офисных зданиях, расположенных по соседству, не догадываясь, что через годы это может их убить.

Мы вернулись на работу спустя ровно неделю после 9/11, когда башни всё ещё продолжали гореть и повсюду были разбросаны обломки, — поделился с The Guardian Джон Мормандо, у которого впоследствии обнаружили рак груди. — Нам сказали, что с воздухом всё в порядке, что нам нужно вернуться к работе. Но весь даунтаун был наполнен едкой вонью. Здания горели. Они горели ещё несколько месяцев.

Всего 1% от больных раком груди — мужчины, поэтому Джон был шокирован, когда у него обнаружили это заболевание. Именно этот вид рака наиболее типичен для жертв 11 сентября, наряду с раком кожи и простаты. Из-за долгого скрытого периода связанные с токсичным облаком злокачественные образования начали проявлять себя только в последние годы, и специалисты ожидают увеличения подобных случаев в будущем. Среди заболевших много молодых.

Для тех, чьё здоровье пострадало от терактов, была создана специальная Программа здравоохранения Международного торгового центра. Она предоставляет бесплатную диагностику и, если есть основания полагать, что заболевание связано с последствиями теракта, оплачивает лечение.

Сайт программы утверждает, что её выводы базируются на множестве научных исследований. В прошлом году наиболее частыми заболеваниями, попадающими под программу, были хронический риносинусит (воспаление носовых пазух), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), астма, апноэ во сне (прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд) и рак. По словам главного врача департамента пожаротушения Нью-Йорка, есть основания полагать, что число случаев рака у людей, затронутых токсичным облаком, возросло на 10–30%.

В июле президент Дональд Трамп подписал закон, который продлил срок подачи заявления на компенсацию для жертв 9/11 с 2020 до 2090 года. Таким образом, правительство США признало, что от последствий теракта могли пострадать даже ещё не рождённые дети. Денежная компенсация на лечение из государственного фонда в среднем составляет $240 тысяч. На данный момент к программе здравоохранения Всемирного торгового центра присоединились почти 100 тысяч человек, более 31 тысячи из них прошли лечение.

Жертв могло быть меньше, если бы власти предупредили людей об опасности нахождения рядом с местом крушения. Это признала бывшая глава Агентства по охране окружающей среды США (АООС) Кристин Тодд Уитман, которая в 2001 году выпустила официальное заявление о том, что воздух и вода в Нью-Йорке безопасны.

Ron Sachs/dpa/Global Look Press

Мне очень, очень жаль, что люди заболели, — призналась Уитман в 15-ю годовщину трагедии. — Мне жаль, что люди умирают, и если АООС или я в какой-то мере внесли свой вклад в это, я прошу прощения. Мы делали то, что могли, в то время, основываясь на тех знаниях, что имели. Каждый раз, когда приходит годовщина, я съёживаюсь, потому что люди снова вспомнят моё имя, обвинят меня, скажут, что я солгала, совершила ошибку и это привело к смертям.

Специалисты отслеживают не только физические, но и душевные недуги жертв 11 сентября. По их данным, от посттравматического стрессового расстройства до сих пор страдают более 10 тысяч человек.