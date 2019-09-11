Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп признался, что скучает по бывшему советнику Макмастеру 

Газета.Ru 19 минут назад
Трамп признался, что скучает по Макмастеру
Фото: Susan Walsh/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что скучает по бывшему советнику по национальной безопасности генерал-лейтенанту Герберту Макмастеру, который подал в отставку из-за разногласий с американским лидером в 2018 году. Об этом сообщает NBC News.
Как стало известно, после отставки Макмастера американский лидер с осени прошлого года периодически начал звонить бывшему советнику.
В телефонном разговоре Трамп отметил, что он сам и его помощники из администрации Белого дома, скучают по Макмастеру.
Отмечается, что во время одного из звонков американский лидер обратился к Макмастеру за советом по различным проблемам национальной безопасности и спросил у него мнение насчет кандидатов на назначение на пост главы Пентагона.
Газета.Ru: последние новости
В МИД отреагирвоали на сообщение об эвакуации из России шпиона США В МИД отреагирвоали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Трамп оценил свои волосы Трамп оценил свои волосы NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США , В мире , Герберт Макмастер , Дональд Трамп , Пентагон , телеканал NBC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила разрыв отношений с Россией80
Украинских моряков во Франции приговорили к тюрьме
Украинских моряков во Франции приговорили к тюрьме99
Утопившая двоих детей женщина арестована
Утопившая двоих детей женщина арестована5
Послание в бутылке спасло жизнь трем людям
Послание в бутылке спасло жизнь трем людям5
Россию заподозрили в возобновлении «Большой игры»
Россию заподозрили в возобновлении «Большой игры»31
Видео
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Путин уволил Карасина
01:27
Путин уволил Карасина
Политика
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
01:39
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
02:06
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Политика
Джанабаева рассказала об уходе от Меладзе
01:21
Джанабаева рассказала об уходе от Меладзе
Шоу-бизнес
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Звезду «Брата-2» обвинили в изнасиловании
02:17
Звезду «Брата-2» обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение