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Трамп заявил о срыве переговоров с талибами 

RT на русском 37 минут назад
Трамп заявил о срыве переговоров с талибами
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* «мертвы».
Об этом сообщает The Hill.
«Что касается меня, то я считаю их мёртвыми. Они мёртвы», — заявил Трамп.
Ранее Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.
Также СМИ сообщили, что вице-президент США Майк Пенс и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступали против встречи американской делегации с лидерами движения «Талибан» и президентом Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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США , В мире , Ашраф Ахмадзай , Джон Болтон , Майк Пенс , Дональд Трамп , Талибан
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