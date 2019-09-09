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Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управделами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков. Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» обратил внимание, что в сентябре 2017 года заметку об исчезновении Смоленкова опубликовало издание Daily Storm.
В статье говорилось, что Смоленков вместе с женой и тремя детьми отправились из России в отпуск в Черногорию 14 июня 2017 года, после этого их никто не видел. Встреча Трампа, Лаврова и тогдашнего российского посла в США Сергея Кисляка состоялась за месяц до этого в Белом доме.
6 сентября 2017-го было возбуждено уголовное дело об убийстве. Daily Storm сообщал, что Смоленков ранее работал в российском посольстве в США и аппарате правительства.
Авторы Telegram-канала предполагают, что отозванным из Москвы американским агентом мог оказаться Смоленков, «который решил "дернуть" за бугор вместе со всей своей семьей после того, как что-то под его креслом начало подгорать».
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Комментарии79
США , Видео , Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Москва
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