Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США

В статье говорилось, что Смоленков вместе с женой и тремя детьми отправились из России в отпуск в Черногорию 14 июня 2017 года, после этого их никто не видел. Встреча Трампа, Лаврова и тогдашнего российского посла в США Сергея Кисляка состоялась за месяц до этого в Белом доме.

6 сентября 2017-го было возбуждено уголовное дело об убийстве. Daily Storm сообщал, что Смоленков ранее работал в российском посольстве в США и аппарате правительства.

Авторы Telegram-канала предполагают, что отозванным из Москвы американским агентом мог оказаться Смоленков, «который решил "дернуть" за бугор вместе со всей своей семьей после того, как что-то под его креслом начало подгорать».