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Семья Бута прибыла в США для встречи с ним 

RT на русском + ещё 2 30 минут назад
Семья Бута прибыла в США для встречи с ним
Фото: РИА Новости
Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США.
«Мы с дочкой прилетели в Нью-Йорк ещё вчера», — цитирует ТАСС Аллу Бут, супругу Виктора Бута.
Она добавила, что надеется вскоре увидеться с мужем.
Также Алла Бут опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором поблагодарила всех, кто поддерживал её семью.
«Всем, благодаря чьей помощи, наша мечта осуществилась. Мы с дочерью наконец-то прилетели в США. Говорю — огромное вам спасибо!» — написала Бут.
Ранее газета «Известия» сообщала, что родные находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута собираются прилететь в США 8 сентября, чтобы навестить его в тюрьме.
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США , В мире , Происшествия , Виктор Бут , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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