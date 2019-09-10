Семья Бута прибыла в США для встречи с ним

Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США

«Мы с дочкой прилетели в Нью-Йорк ещё вчера», — цитирует ТАСС Аллу Бут, супругу Виктора Бута.

Она добавила, что надеется вскоре увидеться с мужем.

Также Алла Бут опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором поблагодарила всех, кто поддерживал её семью.

«Всем, благодаря чьей помощи, наша мечта осуществилась. Мы с дочерью наконец-то прилетели в США. Говорю — огромное вам спасибо!» — написала Бут.

Ранее газета «Известия» сообщала, что родные находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута собираются прилететь в США 8 сентября, чтобы навестить его в тюрьме.