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Россию назвали главной киберугрозой для США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 5 часов назад
Россию назвали главной киберугрозой для США
Фото: РИА Новости
Главные опасения в киберпространстве у США по-прежнему вызывает Россия с ее большими возможностями, заявил главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.
«Есть четыре страны, которым мы уделяем особое внимание. Россия с ее большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации. Это страна с ВВП меньше, чем у штатов Иллинойс или Пенсильвания, но посмотрите, какие проблемы она может создавать в киберпространстве. Так что Россия однозначно номер один», — передает его слова РИА «Новости».
На второе место в АНБ поставили Китай. По мнению Герстелла, Китай нацелен на кражу интеллектуальной собственности. Северная Корея, стоящая на третьем месте, «специализируется», как заявили в АНБ, на финансовых преступлениях. Особенное внимание уделяется уязвимостям криптовалют.
«И, наконец, Иран, который непредсказуем в своих действиях на Ближнем Востоке, но в то же время концентрируется на нанесении ущерба США в плане атак на инфраструктуру, банковскую систему», — сказал Герстелл.
Он добавил, что в последние шесть-восемь лет именно угроза в киберпространстве остается угрозой номер один. Причем ситуация постоянно ухудшается в связи с развитием технологий.
Между тем, СМИ в июне сообщили, что американские спецслужбы начали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. В Кремле, комментируя статью, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна.
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Комментарии1
США , В мире , АНБ , РИА Новости
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