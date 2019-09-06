Трамп пообщался по телефону с новым премьером Италии 

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Reuters: ФРС оценила в $850 млрд потери мировой экономики из-за торговой войны США и КНР

CNN: Минобороны США разрешило использование $3,6 млрд на строительство стены с Мексикой

В посольстве России рассказали о состоянии Марии Бутиной в американской тюрьме