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Трамп пообщался по телефону с новым премьером Италии 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Трамп пообщался по телефону с новым премьером Италии
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.
"Вчера президент Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и обсудил двусторонние вопросы", — говорится в заявлении.
Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте было приведено к присяге в четверг. Нынешний коалиционный кабинет, опирающийся на новое парламентское большинство в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП), состоит из 21 министра (восемь — без портфеля). Из них 11 представляют "Движение "5 звезд", девять — ДП. От старого коалиционного правительства "Движения "5 звезд" и партии "Лига" остались всего два человека: министр охраны окружающей среды, суши и моря Серджо Коста и глава Минюста Альфонсо Бонафеде. Оба представляют "Движение "5 звезд".
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США , В мире , Ураган , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Минюст РФ , Италия
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