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США расширили санкции против Ирана 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
США расширили санкции против Ирана
Фото: Газета.Ru
США расширили санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает Минфин США, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в список ограничений включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов.
Санкции введены в отношении граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, связанных с транспортным и энергетическим сектором компаний, в том числе индийских Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.
Под ограничения также попадают шесть нефтяных танкеров, связанных с указанными в списке компаниями и Ираном.
Ранее сообщалось, что США наложили санкции на космические ведомства Ирана.
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США , Азия , Ближний Восток , Иран
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