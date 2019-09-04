США расширили санкции против Ирана 

Отмечается, что в список ограничений включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов.
Санкции введены в отношении граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, связанных с транспортным и энергетическим сектором компаний, в том числе индийских Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.
Под ограничения также попадают шесть нефтяных танкеров, связанных с указанными в списке компаниями и Ираном.
Ранее сообщалось, что США наложили санкции на космические ведомства Ирана.