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Трамп забрал деньги из программы «российского сдерживания» на строительство стены 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Трамп «разграбил» программу США по сдерживанию России
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп перераспределил на строительство стены на границе с Мексикой 771 млн долларов из программы «Европейская инициатива сдерживания», которая направлена на «сдерживание российской агрессии», заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.
Во вторник Белый дом решил использовать 3,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Половину финансирования решено взять с проектов военного строительства на американской территории, остальные — из предназначенных для аналогичных проектов США за рубежом средств. Всего перераспределение коснется 127 проектов, передает ТАСС.
Шумер заявил, что Трамп «разграбил программу по сдерживанию российской агрессии на 771 млн долларов», чтобы оплатить работы по строительству «ненужной стены». Сенатор напомнил, что Трамп обещал обязать построить эту стену Мексику. Также президент, по словам Шумера, «проигнорировал полномочия Конгресса» по выделению средств из госбюджета.
«В дополнение к средствам, украденным по всей стране, президент Трамп забрал 771 миллион долларов из «Европейской инициативы сдерживания» — программы, о которой просило наше военное командование и которая призвана реагировать на российскую агрессию в Европе», — заявил он.
Сенатор обвинил Трампа в том, что он «ставит на второй план безопасность американского народа и союзников США», на передний план выдвигая «помощь российским властям».
«Сокращение финансирования, используемого для укрепления наших надежных европейских союзников против российской агрессии с целью продвижения вперед политически мотивированного тщеславного проекта президента — за который, как он обещал, заплатит Мексика — возмутительно, ошибочно, а также ослабляет нашу национальную безопасность», — выразил мнение Шумер.
По его словам, Трамп «узурпирует» полномочия законодателей.
В июле сообщалось, что Верховный суд США отменил запрет Трампу тратить 2,5 млрд долларов из фондов минобороны на строительство стены на границе с Мексикой.
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Комментарии
США , В мире , Конфликты , Мигранты , Чак Шумер , Дональд Трамп , Министерство обороны , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Мексика
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