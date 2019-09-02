Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США

Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину , которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси. Об этом посольство сообщило в фейсбуке.

Как отмечается, у россиянки нет никаких жалоб на здоровье и условия содержания.

В посольстве также добавили, что Бутина "держится стойко" и выражает благодарность всем, кто ее поддерживает.

Кроме того, добавили в посольстве, россиянка надеется в скором времени вернуться на родину.

"Со своей стороны…проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек", — подчеркнуло посольство.

Срок Бутиной заканчивается 5 ноября.

Ранее сообщалось, что Бутина решила заработать на тюремном заключении в США.