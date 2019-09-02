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Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США 

Газета.Ru + ещё 16 14 часов назад
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной
Фото: ТАСС
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси. Об этом посольство сообщило в фейсбуке.
Как отмечается, у россиянки нет никаких жалоб на здоровье и условия содержания.
В посольстве также добавили, что Бутина "держится стойко" и выражает благодарность всем, кто ее поддерживает.
Кроме того, добавили в посольстве, россиянка надеется в скором времени вернуться на родину.
"Со своей стороны…проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек", — подчеркнуло посольство.
Срок Бутиной заканчивается 5 ноября.
Ранее сообщалось, что Бутина решила заработать на тюремном заключении в США.
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США , В мире , Мария Бутина
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