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Помпео встретится с генсеком НАТО 

RT на русском + ещё 3 13 часов назад
Помпео встретится с генсеком НАТО
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майкл Помпео встретится 3 сентября в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Они обсудят текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящим встречам, включая следующую встречу министров иностранных дел стран НАТО и встречу лидеров государств — членов НАТО в декабре», — приводит ТАСС слова представителя североатлантического альянса.
Отмечается, что они также обсудят мирный процесс и миссию НАТО в Афганистане.
Ранее сообщалось, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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США , В мире , Майкл Помпео , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС , Брюссель
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