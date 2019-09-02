Помпео встретится с генсеком НАТО

«Они обсудят текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящим встречам, включая следующую встречу министров иностранных дел стран НАТО и встречу лидеров государств — членов НАТО в декабре», — приводит ТАСС слова представителя североатлантического альянса.

Отмечается, что они также обсудят мирный процесс и миссию НАТО в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).