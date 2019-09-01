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Трамп и Болтон не могут договориться 

News.ru + ещё 1 22 часа назад
Трамп и Болтон не могут договориться
Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com
Имя помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не попало в изначальный список приглашенных на встречу главы государства с советниками высокого ранга.
Отношения Президента США Дональда Трампа и его помощника, по слухам, дали трещину. Трамп раздражён сопротивлением Болтона в отношении урегулирования ситуации в Афганистане и старается держать его в стороне от обсуждения этой темы, пишет The Washington Post.
Также изначально Болтона не включили в список участвующих в обсуждении перспективы заключения соглашения с «Талибаном», помощнику Болтона пришлось обращаться с этим вопросом напрямую к Майклу Малвэни, исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома.
Разногласия у политиков возникают и на почве Ирана и отношений с КНДР.
Как писал News.ru ранее, США, Польша, Украина и Белоруссия одинаково привержены укреплению суверенитета и безопасности. Об этом заявил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.
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Комментарии
США , В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп , Талибан , Washington Post
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