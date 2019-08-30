В Гренландии захотели «продаться» США

В парламенте Гренландии призвали «продаться» США

Гренландский депутат от партии «Налерак» Пеле Броберг призвал жителей острова выслушать предложение президента США по покупке этой территории.

«США готовы поддерживать нашу экономику вливаниями в четыре млрд [датских крон; около 600 млн долларов] ежегодно. Сейчас наше население впервые поставлено перед выбором. У нас есть реальная альтернатива датским дотациям», — заявил Броберг, передает ТАСС со ссылкой на газету Ekstra Bladet.

Он отметил, что на данный момент Гренландию «фактически защищают США, а не Дания». По его мнению, США смогут поддержать остров после совершения сделки с помощью 4 млн крон.

Броберг заявил, что США не потерпят вовлечения Китая в исследование Арктики.

«Конечно, будут и требования. Нам, например, известно, что они не желают китайского присутствия в Гренландии в ключевых областях. Это всплывет в ходе возможных переговоров. Сперва нам все же стоит обсудить, что нужно народу», — сказал депутат.

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. Также стала известна предложенная Дании за остров сумма.

В Дании заявили, что Гренландия не продается. После этого Госдеп захотел открыть в Гренландии генконсульство США.