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В парламенте Гренландии призвали «продаться» США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 15 часов назад
В Гренландии захотели «продаться» США
Фото: РИА Новости
Гренландский депутат от партии «Налерак» Пеле Броберг призвал жителей острова выслушать предложение президента США по покупке этой территории.
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«США готовы поддерживать нашу экономику вливаниями в четыре млрд [датских крон; около 600 млн долларов] ежегодно. Сейчас наше население впервые поставлено перед выбором. У нас есть реальная альтернатива датским дотациям», — заявил Броберг, передает ТАСС со ссылкой на газету Ekstra Bladet.
Он отметил, что на данный момент Гренландию «фактически защищают США, а не Дания». По его мнению, США смогут поддержать остров после совершения сделки с помощью 4 млн крон.
Броберг заявил, что США не потерпят вовлечения Китая в исследование Арктики.
«Конечно, будут и требования. Нам, например, известно, что они не желают китайского присутствия в Гренландии в ключевых областях. Это всплывет в ходе возможных переговоров. Сперва нам все же стоит обсудить, что нужно народу», — сказал депутат.
Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. Также стала известна предложенная Дании за остров сумма.
В Дании заявили, что Гренландия не продается. После этого Госдеп захотел открыть в Гренландии генконсульство США.
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США , Азия , В мире
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