«Давно пора»: когда расчленят Apple

«Давно пора»: Возняк хочет развалить Apple

Сооснователь Apple Стив Возняк присоединился к тем, кто требует «развалить» крупнейшие IT-компании из-за их огромного влияния и монополизма. По словам Возняка, Apple следовало расчленить уже несколько лет назад, что положительным образом сказалось бы на показателях «яблока».

Сооснователь Apple Стив Возняк, давно отошедший от дел в компании, никогда не стеснялся критиковать бренд, который он помог создать. На этой неделе в интервью Тейлор Риггс для Bloomberg он сообщил о том, что Apple «давно следовало бы развалить».

Комментарий Возняка относится к проблеме, которая все чаще поднимается в американском обществе — IT-корпорации Кремниевой долины стали настолько крупными, что получили слишком большую власть.

Такие конгломераты становится очень сложно контролировать, что не может не вызывать опасения со стороны властей США

Кроме того, по мнению Возняка, разделение Apple пошло бы на пользу компании, дав возможность отдельным инженерам воплощать свои идеи в отрыве от головного офиса.

«Apple давно следовало бы развалить на независимые подразделения, которые находились бы далеко друг от друга, и дать им работать самостоятельно… Это мое мнение, и фактов, доказывающих это, нет. Другие люди могут думать по-другому. Но я думаю, что большие IT-компании стали слишком большими, у них появилось много контроля над нашими жизнями и они забрали наше право выбирать», — заявил Возняк.

Сооснователь компании также затронул тему близких отношений нынешнего главы Apple Тима Кука и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа . Известно, что «яблоку» могут угрожать пошлины на импортные китайские товары, введенные в рамках торговой войны с КНР, что привело к тесным контактам генерального директора Apple и главы государства.

На прошлой неделе американский лидер заявил о том, что ему нравится Кук, потому что он сам периодически звонит президенту на личный телефон.

«Поэтому он [Тим Кук] — отличный директор. Потому что он звонит мне, а другие нет. Другие нанимают очень дорогих консультантов, а Тим Кук звонит Дональду Трампу сам. Это очень хорошо», — подчеркнул глава государства.

Стив Возняк отметил, что он негативно относится к тарифам и пошлинам, но усомнился в методах Кука.

По словам Возняка, он бы никогда не стал сотрудничать с Трампом:

«Я бы не стал этого делать, потому что не уверен в том, что этот президент способен на что-то продуктивное».

Инженер также прокомментировал ситуацию вокруг Facebook и Google , которых давно обвиняют в торговле пользовательскими данными, так как их бизнес-модель основана на продаже рекламных объявлений маркетологам. По мнению Возняка, необходимо усиливать конкуренцию в этой сфере. Кроме того, он выразил свое желание приплачивать IT-гигантам в обмен на отказ от постоянной слежки за ним.

Ранее вызов Кремниевой долине, которая стала слишком «большой», бросила кандидат в президенты США 2020 года Элизабет Уоррен. Сенатор всерьез заявила о том, что «развалит Долину», если ей удастся победить на выборах.

«Чтобы восстановить баланс сил в нашей демократии, способствовать конкуренции и быть уверенными в том, что технологические инновации следующего поколения будут не менее яркими, чем в прошлом, необходимо разрушить наши крупнейшие технологические компании», — заявила Уоррен, имея в виду Facebook, Google и Amazon.

Кандидат в президенты уверена, что такие реформы никак не повлияют на интернет — юзеры смогут все так же пользоваться услугами Google, Facebook или Amazon , но при этом у малого бизнеса появится шанс соперничать с IT-гигантами Кремниевой долины на равных.

Сообщается, что к компании Apple, не упомянутой в изначальной публикации, у Элизабет Уоррен также есть претензии.

По убеждению сенатора, «яблочная» компания не должна одновременно управлять магазином App Store и распространять в нем мобильные приложения.