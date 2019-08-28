США допустили возвращение Турции в программу F-35

США могут рассмотреть возможность возвращения Турции в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон изучит вопрос возвращение Анкары в программу в том случае, если турецкие власти откажутся от покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Эспер напомнил, что неоднократно предупреждал Турции о невозможности приобретения одновременно американских F-35 и российских С-400. «Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить [с целью применения]. Либо одно, либо другое», — отметил министр.

Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.