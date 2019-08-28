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США допустили возвращение Турции в программу F-35 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
США допустили возвращение Турции в программу F-35
Фото: Leah Millis / Reuters
США могут рассмотреть возможность возвращения Турции в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон изучит вопрос возвращение Анкары в программу в том случае, если турецкие власти откажутся от покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Эспер напомнил, что неоднократно предупреждал Турции о невозможности приобретения одновременно американских F-35 и российских С-400. «Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить [с целью применения]. Либо одно, либо другое», — отметил министр.
Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.
Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го. В связи с этим сенат США запретил продавать Турции F-35. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , Сенат США , НАТО , Анкара , Турция
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