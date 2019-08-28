Трамп упрекнул ФРС в умственной слабости

Трамп упрекнул ФРС в глупости, поставил в пример низкие ставки по процентам в странах G7.

"Наша ФРС "умственно" не может соревноваться с другими странами. На G7 во Франции все остальные лидеры испытывали эйфорию от того, насколько снизились их расходы по процентам", — написал Трамп в Twitter.

"Германии "платят" за то, что она берет в займы — нулевая ставка и выше! Не имеющая никакого понятия ФРС!" — пишет Трамп.