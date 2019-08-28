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Трамп упрекнул ФРС в умственной слабости 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Трамп упрекнул ФРС в умственной слабости
Фото: REUTERS / Carlos Barria
Трамп упрекнул ФРС в глупости, поставил в пример низкие ставки по процентам в странах G7.
"Наша ФРС "умственно" не может соревноваться с другими странами. На G7 во Франции все остальные лидеры испытывали эйфорию от того, насколько снизились их расходы по процентам", — написал Трамп в Twitter.
"Германии "платят" за то, что она берет в займы — нулевая ставка и выше! Не имеющая никакого понятия ФРС!" — пишет Трамп.
Трамп регулярно жестко критикует главу Федеральной резервной службы Джерома Пауэлла за отказ ФРС снизить ключевую процентную ставку. На прошлой неделе президент задался вопросом, кто больший враг для американской экономики — лидер Китая Си Цзиньпин или Пауэлл.
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США , В мире , Джером Пауэлл , Си Цзиньпин , ФРС , Франция
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