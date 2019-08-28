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Трамп обсудил с Дудой свой предстоящий визит в Польшу 

ТАСС + ещё 2 24 минуты назад
Трамп обсудил с Дудой свой предстоящий визит в Польшу
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудил с польским президентом Анджеем Дудой свой предстоящий визит в Польшу.
"Президент Дональд Трамп ранее сегодня поговорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить их предстоящие встречи в Варшаве. Президент и первая леди [США Меланья Трамп] с нетерпением ждут своей поездки в Польшу, где они присоединятся к другим мировым лидерам, чтобы отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Визит Трампа в Польшу будет проходить с 31 августа по 2 сентября.
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США , В мире , Анджей Дуда , Меланья Трамп , Дональд Трамп , Администрация США , Польша
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