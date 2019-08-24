«Что, черт возьми, с Fox?» Экс-секретарь Трампа станет телеведущей

Дональда Трампа Бывшая пресс-секретарь президента США Сара Сандерс получила должность комментатора на Fox News. Это любимый телеканал президента США, который любит смотреть его передачи и обсуждает их в соцсетях. Между Fox News и Трампом долгое время была полная синергия, однако в последнее время американский лидер выражает недовольство тем, что журналисты Fox уделяют ему меньше времени, чем его противникам.

Бывшая пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс получила должность комментатора его любимого телеканала — Fox News. Первый эфир Сандерс состоится 6 сентября в популярной политической передаче Fox & Friends. Она будет комментировать, и анализировать новости во всех СМИ холдинга Fox News.

«Fox News является ведущей новостной организацией в стране на протяжении 17 лет, я очень горда тем, что присоединяюсь к остальным сотрудникам и буду предоставлять знания и анализ политики», — написала Сандерс на своей странице в твиттере.

Сандерс заняла пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года, сменив Шона Спайсера . В июне этого года она ушла с должности. У Сандерс были сложности в общении с прессой, которая часто критиковала ее за то, что она слишком рьяно защищает президента.

В то же время американские СМИ писали, что сама Сандерс также испытала разочарование от происходящего в Белом доме. Как отмечало издание Vanity Fair, Сандерс «устала принимать на себя удар» за слова, в которые она не верит.

На телевидении Сандерс ранее не работала. До прихода в Белый дом женщина занималась политическим консалтингом. Ее карьера политтехнолога началась в Арканзасе, которым долгие годы руководил Билл Клинтон , впоследствии президент США.

На новом месте она все равно будет «видеться» с президентом США. Известно, что консервативный телеканал любим Трампом.

«Рабочий день президента обычно начинался с обсуждения того, что он увидел утром по телевизору, особенно на Fox News, или прочитал в газетах, которые он изучает гораздо внимательнее, чем можно было подумать», — писал в биографической книге о президенте США «Страх: Трамп в Белом доме» американский журналист Боб Вудворд.

Трамп смотрит многие передачи Fox, обсуждает ведущих в социальных сетях и больше других дает ему интервью. В марте этого года, узнав об отстранении своей любимой ведущей Fox Жанин Пирро, он был взбешен.

«Верните Жанин Пирро. Леворадикальные демократы, которые работают со своим любимым партнером «Фальшивые новости», используют любой выверт, чтобы заставить ЗАМОЛЧАТЬ большинство нашей страны. Прекращайте так усердно стремиться быть политкорректными», — заявил Трамп в твиттере.

Ведущую отстранили от эфира из-за ее жестких комментариев в адрес члена конгресса США от Демпартии Ильхан Омар. Ведущая раскритиковала ношение Омар хиджаба.

Любит Fox и правая рука Трампа — советник по национальной безопасности Джон Болтон , который, как отмечает Вудворд, был «завсегдатаем канала Fox News» до прихода на госслужбу. Согласно декларации доходов, в 2017 году он получил от Fox $567 тыс. Ежемесячная аудитория телеканала Fox составляет от 2 до 3 миллион человек.

Критики Трампа отмечают, что дело не только во влиянии Fox на самого главного телезрителя США. В марте была опубликована статья в журнале New Yorker, в которой говорилось о том, что многие ведущие телеканала непосредственно связаны с Трампом.

Это произошло после прихода в Белый дом бывшего вице-президента телеканала Билла Шинна, который работал директором Белого дома по коммуникациям с июля 2018 по март 2019 года.

В свою очередь, президент компании CNN Джефф Закер называл телеканал Fox News «государственной пропагандой».

Испытывая теплые чувства к Fox, Трамп избрал своей мишенью телеканал CNN. Он называет его «фальшивыми новостями», хамит его ведущим публично и даже пытался отлучить его корреспондента от пула Белого дома. Ранее он говорил, что рейтинги CNN и MSNBC зависят от фейковых новостей, а телеканал Fox News работает хорошо.

Правда, в последнее время, как пишет издание The Daily Beast со ссылкой на свои источники, между Трампом и телеканалом пробежала черная кошка. Президент считает, что телеканал меньше поддерживает его политику и даже делился переживаниями со своим окружением. «Что там, черт возьми, происходит с Fox?» — говорил Трамп, который признавался что «хорошо» относится к каналу.

Свои претензии президент даже высказал члену президентского пула, корреспонденту канала Джону Робертсу. Трамп был в негодовании, что журналист посвятил больше времени не его речи, а участнику протеста, который находился недалеко.