Трамп отменил визит в Данию

Источник в Белом доме рассказал телеканалу NBC, что «в настоящий момент» поездка президента в Данию «отменена». Ранее Трамп сообщил в Twitter, что отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её отказа обсуждать продажу Соединённым Штатам Гренландии.

Ранее Фредериксен категорично заявила, что Гренландия не продаётся, но открыта для сотрудничества и торговли. Политик отметила, что надеется на несерьёзность заявления американского лидера о покупке острова.