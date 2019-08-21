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Трамп отменил визит в Данию 

News.ru + ещё 7 51 минуту назад
Фото: News.ru
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Данию, запланированный на 2–3 сентября.
Источник в Белом доме рассказал телеканалу NBC, что «в настоящий момент» поездка президента в Данию «отменена». Ранее Трамп сообщил в Twitter, что отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её отказа обсуждать продажу Соединённым Штатам Гренландии.
Ранее Фредериксен категорично заявила, что Гренландия не продаётся, но открыта для сотрудничества и торговли. Политик отметила, что надеется на несерьёзность заявления американского лидера о покупке острова.
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США , В мире , Конфликты , Дональд Трамп , телеканал NBC , Дания
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