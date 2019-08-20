Трамп заявил, что США очень далеки от рецессии

Некоторые представители СМИ хотят видеть рецессию, но экономика США очень далека от этого. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп на встрече с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

"Рецессия связана с некоторыми людьми в СМИ, которые хотят ее видеть, — сказал он. — Но мы очень далеко от рецессии".

"Если Федеральная резервная система (ФРС) будет делать свою работу, то мы увидим значительный рост, — подчеркнул Трамп. — Это будет очень полезно для всех".

В ответ на вопрос о возможности снижения налога на заплату президент отметил, что обсуждал индексацию. "Многие люди хотят это видеть. Сейчас работает больше человек, чем когда-либо, почти 160 млн", — сказал он.