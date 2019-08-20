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Трамп заявил, что США очень далеки от рецессии 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Некоторые представители СМИ хотят видеть рецессию, но экономика США очень далека от этого. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп на встрече с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
"Рецессия связана с некоторыми людьми в СМИ, которые хотят ее видеть, — сказал он. — Но мы очень далеко от рецессии".
"Если Федеральная резервная система (ФРС) будет делать свою работу, то мы увидим значительный рост, — подчеркнул Трамп. — Это будет очень полезно для всех".
В ответ на вопрос о возможности снижения налога на заплату президент отметил, что обсуждал индексацию. "Многие люди хотят это видеть. Сейчас работает больше человек, чем когда-либо, почти 160 млн", — сказал он.
Миллионы американцев платят налог на заработную плату в размере 6,2%, который направляется на финансирование госпрограмм медицинского и социального страхования. Предыдущая администрация президента Барака Обамы сокращала данный сбор до 4,2% с целью стимулировать рост потребительских расходов. Данное решение носило временный характер, и в 2013 году налог восстановили до 6,2%.
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Комментарии1
США , В мире , Барак Обама , Дональд Трамп , ФРС , Администрация Президента РФ
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