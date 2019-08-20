Вашингтон отвергает претензии России в том, что США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.
"Это не так", — сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что испытание США 18 августа ракеты на дальность более 500 км свидетельствует о том, что разработки в этой сфере велись давно.
"США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа. После приостановления [выполнения своих] обязательств Пентагон приступил [к разработке] крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет", — отметил Карвер.