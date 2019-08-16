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New York Times исчерпала тему «сговора» Трампа с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Газета New York Times сфокусировалась на теме расизма в высказываниях президента США Дональда Трампа и обходит стороной тему предполагаемых связей между президентом США и Россией, об этом заявил ответственный редактора New York Times Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции.
Он отметил, что редакция перешла от освещения темы о «вмешательстве» России в выборы в США, к теме личности американского президента.
«Мы построили работу редакции таким образом, чтобы освещать одну тему, и мы делали это успешно. Теперь нам необходимо перегруппировать силы и направить имеющиеся у нас ресурсы на другую тему», — приводит слова Баке ТАСС со ссылкой на интернет-портал Slate.com, который опубликовал стенограмму высказываний редактора.
«И наши читатели, и часть сотрудников редакции рукоплещут, когда мы выступаем с критикой в адрес Дональда Трампа, и критикуют нас, когда мы критикуем Джо Байдена», — заявил редактор.
Баке отметил, что задача издания состоит в том, чтобы «показать, „как заставить администрацию отвечать за свои действия“.
По мнению издания Washington Examiner, утверждения New York Time „о сговоре“ оказались фальшью, а „скважина, питавшая тему сговора Трампа с Россией, истощилась“.
Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее заявил, что Россия якобы собирается „вмешаться“ в выборы в США в 2020 году.
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Комментарии
США , В мире , Роберт Мюллер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , New York Times
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