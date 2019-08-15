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Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США 

Газета.Ru + ещё 4 42 минуты назад
Фото: Yuri Gripas/Reuters
Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.
По словам американского лидера, СМИ используют фейковые новости для подрыва экономики США, а также для того, чтобы навредить ему и его возможному переизбранию на второй срок..
Однако Трамп отмечает, что американская экономика является слишком сильной и заявляет, что Соединенные Штаты в скором времени одержат большую победу по торговле.
"Это знают все, включая Китай!" — подчеркивает Трамп.
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США , В мире , Дональд Трамп
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