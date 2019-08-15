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Трамп позвал «великого» Си Цзиньпина обсудить бунтующий Гонконг 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин может гуманно решить проблему Гонконга и предложил ему встречу. Соответствующий пост появился в Twitter.
«Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он великий лидер, который очень сильно уважает свой народ. Он также хорош в "жестких делах". У меня нет НИКАКИХ сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сделает это. Личная встреча?» — написал лидер США.
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация в Гонконге является «цветной революцией», которую пытается осуществить Запад для сдерживания Китая. До этого Трамп рассказал, что американская разведка подтверждает, что власти Китая направили войска к границе с Гонконгом.
12 августа официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма».
1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонии Великобритании.
В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.
Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.
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Комментарии1
США , Азия , В мире , Кэрри Лам , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Госсовет КНР , Гонконг , Китай
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