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Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия 

Вести.Ru + ещё 7 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности, обвиняет Россию в краже американских технологий, которые связаны в том числе с созданием гиперзвукового оружия.
В интервью радиостанции "Голос Америки", транслировавшемся 14 августа, Болтона попросили прокомментировать инцидент на военном полигоне под Северодвинском. Болтон ответил, что Россия тратит достаточно средства на оборону для модернизации своего ядерного арсенала и создания новых видов средств доставки — гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, гиперзвуковых крылатых ракет, "в значительной степени украденных из американских технологий".
Этот потенциал и возможность того, что другие страны смогут его получить, — серьезная проблема для Соединенных Штатов Америки и их союзников.
По мнению Болтона, инцидент на военном полигоне под Северодвинском — демонстрация попыток России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент и призвал журналистов ориентироваться на информацию российских организаций (например, организации, которая проводила испытания), а не на заявления американских политиков.
Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа, напоминает ТАСС. 10 августа представители государственной корпорации "Росатом" сообщили, что в результате возгорания и взрыва во время испытания ракеты на морской платформе погибли пять ее сотрудников, трое были госпитализированы.
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Комментарии
США , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Безопасность , Дмитрий Песков , Джон Болтон , Росатом , ИТАР-ТАСС
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