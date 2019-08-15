Sina (Китай): Американские военные взрывают российские радары после их испытания

Sina (Китай) . Но почему она продолжает скупать по «справедливой цене» или «подбирать в качестве трофеев» российские радары? Все дело в том, что радары российского производства сыграли важную роль в развитии технологий. Америка начала создавать стелс-самолеты раньше других стран, она задавала тенденции развития вооружения и изменяла порядок ведения войны, пишет. Но почему она продолжает скупать по «справедливой цене» или «подбирать в качестве трофеев» российские радары? Все дело в том, что радары российского производства сыграли важную роль в развитии технологий.

США начали создавать стелс-самолеты раньше всех других стран, один за другим мир удивляли такие летательные аппараты, как F-117A, B-2 и F-22. Они задавали тенденции развития вооружения и изменили порядок ведения войны.

Но на каждое действие найдется противодействие, Россия и другие страны уже давно начали создавать средства сдерживания американских самолетов-невидимок. Самым ранним примером подобного оборудования стал радар метрового диапазона для обнаружения стелс-самолетов. Неужели США не подозревали, что датчики российских радаров могут обнаружить их самолеты-невидимки? Конечно, они знали об этом, и приняли необходимые меры.

Расположенная на берегу озера Грум-Лейк в штате Невада зона 51 известна на весь мир своей загадочностью и таинственностью: здесь американские военные пытаются противостоять российским радарам, взяв за основу принцип «знай противника и знай себя — тогда и будешь непобедимым».

У северных ворот зоны 51 есть место, предназначенное для «использования зарубежного оборудования» (foreign materiel evaluation, FME), там находится немало радиолокационных систем российского производства. Это оборудование попадает туда двумя путями: его «подбирают» в качестве военного трофея или покупают по «справедливой цене» у стран, которые им пользуются.

В рамках проекта по «использованию зарубежного оборудования» радары российского производства сыграли важную роль в развитии технологий, применяемых в испытательном образце самолета «Локхид Хэв Блю» (Lockheed Have Blue), F-117, крылатой ракете-невидимке «Сеньор Пром» (Senior prom) и других стелс-самолетах и ракетах, а также в измерении эффективной площади объекта, ведении электронной войны и технике подавления ПВО.

В сентябре 2018 года вооруженные силы США заявили о покупке у Украины радаров 36Д6М1-1, применяемые в зенитно-ракетном комплексе С-300. В январе 2019 года украинский транспортный самолет Ил-76 приземлился в международном аэропорте Солт-Лейк-Сити штата Юта, он был разгружен при помощи оборудования национальной гвардии ВВС США. Вероятно, самолет доставил радиолокационные системы, однако остается неизвестно, какие именно.

Стоит отметить, что радары, которые США получают от Украины и других стран, были сконструированы в СССР. В XXI веке российская электронная промышленность ушла далеко вперед, радиолокационная система нового поколения «Небо-М» постепенно входит в систему раннего предупреждения ПВО, это значит, что США будет непросто заполучить новейшие российские разработки по обнаружению «невидимок».

Что же Америка делает с ненужными радарами? Их разбирают для изучения или устанавливают на испытательных полигонах, таких как «Китайское озеро» (China Lake), где по ним выпускают высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARМ.