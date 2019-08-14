Найден способ избежать войны США и России

Соединенным Штатам стоит пересмотреть свой подход к российско-американским отношениям, чтобы избежать конфликта с Россией . Такое мнение на страницах журнала The National Interest высказал бывший глава подразделения ЦРУ по проблемам России Джордж Биб.

По его словам, политику России не стоит загонять в рамки «защитной» или «атакующей» — те, кто объясняет ее мотивы таким образом, упускают всю комплексность и запутанность проблемы взаимоотношений двух стран. Россия, считает Биб, как обороняется от расширения НАТО , так и сама хочет наращивать силу, считая себя великой державой.

Отношения Вашингтона и Москвы ухудшаются с каждым шагом, и для остановки этого процесса нужно наконец признать, что стороны — все же не потенциальные партнеры, а соперники. Сконцентрироваться нужно не на том, в чем две страны друг с другом согласны, а на том, в чем их позиции расходятся.

Обеим сторонам это поможет согласовать внешнюю политику с внутренней и положить начало дискуссии о том, как не довести до настоящей войны противостояние — существование которого сперва требуется признать.

Также Биб советует американским политикам убрать войска из Афганистана — это выведет из равновесия ситуацию в Средней Азии и усилит противостояние Китая и России за влияние в регионе, что приведет к изменению расстановки сил в трехсторонних отношениях держав.

Еще один аспект, на который должны обратить внимание власти США, по мнению автора, — Европа и ее влияние на урегулирование отношений с Россией. Новая политика в отношении НАТО должна усилить Европу и гарантировать, с одной стороны, защиту восточноевропейских государств от возможной российской агрессии, а с другой — дать России ощущение «встроенности» в общую архитектуру безопасности вместо нынешней «исключенности».

Биб заключает, что отношение к российскому государству исторически определялось не только его собственными действиями и позициями, но и внутриполитической ситуацией в странах Запада. То же, по его мнению, происходит и в современных США.