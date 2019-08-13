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США внесли в черный список Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 

ТАСС + ещё 5 23 минуты назад
Фото: EPA
Министерство торговли США внесло в свой черный список Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ). Соответствующее уведомление размещено во вторник на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра.
С точки зрения Вашингтона, организация действует вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Как отмечается в документе, решение ввести ограничения было принято, "поскольку КНИРТИ является дочерней компанией, над которой имеет контроль находящийся под санкциями российский концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), а также сама фигурирует в санкционном списке министерства финансов". Для организации теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт американской продукции двойного назначения. Ограничения вступают в силу 14 августа.
Помимо российского НИИ в список были добавлены организации из Армении, Бельгии, Великобритании, Грузии, Канады, Китая и специального административного района КНР Гонконга, Малайзии, Нидерландов и ОАЭ.
"Власти США установили, что эти 17 юридических лиц действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", — говорится в уведомлении.
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Комментарии
США , В мире , КНИРТИ , КРЭТ , Минфин
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