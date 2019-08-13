Переговорщик с Кимом: кто станет новым послом США в России

Новым послом США России может стать Стивен Биган — по крайней мере, именно его в качестве претендента называют источники Reuters. Биган — главный переговорщик Вашингтона с КНДР . Кроме того, дипломат изучал русский язык и работал в Москве с 1990-е годы. Новый представитель США еще должен пройти утверждение сенатом и может заменить Джона Хантсмана , который собирается покинуть пост посла в Москве и выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора штата Юта.

Уходящего в отставку нынешнего посла США в России Джона Хантсмана может сменить Стивен Биган. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. В случае назначения дипломат должен будет еще пройти утверждение в американском сенате.

Ранее Биган занимал позицию спецпредставителя США по КНДР, а до этого работал в аппарате Совета национальной безопасности. В свое время в университете Мичигана он получил степень по политологии и изучал русский язык. В середине 1990-х годоа он жил в России, где возглавлял отделение Республиканского национального института. Кроме того, он входил в совет директоров компании «Форд-Соллерс» — совместного российского-американского предприятия.

Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман покидает свой пост 3 октября. Среди его планов — участие в выборах губернатора в родном штате Юта. Ранее Хантсман уже возглавлял штат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Хантсман не смог реализовать потенциал двусторонних отношений, несмотря на свою профессиональность. «Мы расцениваем это как решение Соединенных Штатов Америки: отзывать, направлять послов и также давать оценку его деятельности», — высказалась дипломат. Она отметила, что Хантсману попросту не удалось бы реализовать свой потенциал из-за сложных в настоящее время отношений между США и Россией.

После решения Хантсмана покинуть пост американская газета The Salt Lake Tribune опубликовала заявление дипломата, в котором он отмечает, что служить послом в России для него «было честью», особенно в этот «исторически сложный период в двусторонних отношениях».

Как отметил Хантсман, США в отношениях с Россией поможет «только четкое осознание наших интересов и ценностей, а также практической основы для устойчивого диалога». Он также подчеркнул, что странам нужно расширять программы обмена и поддерживать диалог по противостоянию терроризму.

Посольство Хантсман возглавил в конце 2017 года — всего через полгода после значительного сокращения численности дипкорпусов России и США в Вашингтоне и Москве.

Еще тогда он предупреждал администрацию американского президента, что пробудет в должности два года, писал The Atlantic со ссылкой на близкие к Хантсману источники. Отмечалось, что он может принять участие в кампании по выборам губернатора родного для него штата Юта, который политик уже возглавлял с 2005 по 2009 годы.

По данным CNN, президенты России и США Владимир Путин Дональд Трамп в конце июля обсуждали возможных преемников Хантсмана, однако тогда конкретные кандидатуры не назывались.

При этом всего за пару дней до подачи Хантсманом заявления CNN опубликовал репортаж о грядущей отставке посла и его якобы планирующемся «прощальном турне» перед отъездом из России.

Жена дипломата Мэри Кей Хантсман раскритиковала канал за это, заявив, что информация «некорректна и лицемерна».

По словам супруги Хантсмана, никакого «турне» они устраивать не будут, а заявление об отъезде из России может последовать только от самого главы диппредставительства. Она также отметила, что работа посла в Москве была изнурительной и сложной.

Как сам Хантсман написал в письме об отставке, годы его работы запомнились высылкой дипломатов. В марте 2018 года США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство в Сиэтле. Такое решение Вашингтон приняло после отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву, однако конкретных доказательств представлено так и не было. Москва же в ответ выслала 60 американских дипломатов и закрыла консульство в Санкт-Петербурге.

Хантсман, находясь на посту посла США в России, неоднократно высказывался за потепление отношений с Россией. В 2017 году в видеообращении, которое было опубликовано на странице посольства в твиттере, он заявил, что народы Америки и России требуют улучшения отношений. «Да, я считаю, что дальнейшее улучшение отношений между США и Россией вполне возможно. Потому что американцы ожидают и требуют этого. Того же хотят и россияне», — сказал он, отвечая на вопрос одного из пользователей микроблога.