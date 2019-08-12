США ужесточат правила получения виз 

Администрация США намерена запретить въезд в страну иммигрантам с низкими доходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Белого дома.
Новый документ ужесточает правила выдачи грин-карт и направлен на сокращение количества иммигрантов, которые могут стать «обузой для общества».
«Правило препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту», — сообщил на брифинге и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.
Согласно документу, нежелательный иммигрант — это человек, который получает хотя бы одно пособие от государства на протяжении более 12 месяцев за период в 36 месяцев. Получение двух пособий в течение одного месяца расценивается как получение пособий за два месяца.
Уже проживающие в стране иммигранты должны будут доказать свою финансовую состоятельность, в противном случае грин-карта не будет продлена. По словам Кучинелли, поправки коснутся почти 400 тысяч человек в год.
«Мы обеспечим, чтобы иммигранты в стране не стали обузой для общества, чтобы они сами становились на ноги, как иммигранты в прошлом», — заявил Кучинелли.