США ужесточат правила получения виз

Администрация США намерена запретить въезд в страну иммигрантам с низкими доходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Белого дома.

Новый документ ужесточает правила выдачи грин-карт и направлен на сокращение количества иммигрантов, которые могут стать «обузой для общества».

«Правило препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту», — сообщил на брифинге и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.

Согласно документу, нежелательный иммигрант — это человек, который получает хотя бы одно пособие от государства на протяжении более 12 месяцев за период в 36 месяцев. Получение двух пособий в течение одного месяца расценивается как получение пособий за два месяца.

Уже проживающие в стране иммигранты должны будут доказать свою финансовую состоятельность, в противном случае грин-карта не будет продлена. По словам Кучинелли, поправки коснутся почти 400 тысяч человек в год.