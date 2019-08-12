США пожалеют о появлении ВМС Китая в Персидском заливе 

Пекин впервые в истории заявил о возможном участии в военно-морской коалиции. Причем речь идет о совместных действиях с США в Персидском заливе. Некоторые политики расценивают это как дипломатические игры. Однако если Пекин направит свои суда в залив, то это позволит ему уже в самом недалеком будущем существенно изменить свой военно-морской статус в мире.
Китайский посол в ОАЭ Ни Цзянь заявил, что ВМС Китая могут присоединиться к морской коалиции США в Персидском заливе по обеспечению безопасности судоходства.
«Мы рассмотрим вопрос о том, чтобы наш военный флот сопровождал наши коммерческие суда. Мы изучаем предложение США по механизмам сопровождения в Персидском заливе», — сказал он.
К коалиции США, как известно, уже согласилась примкнуть Британия, а вот Франция и Германия отказались. Создать подобную миссию в Персидском заливе США призвали после ареста иранскими ВМС плывшего под британским флагом танкера Stena Impero.
Накануне стало известно, что Пекин продолжает активно закупать иранскую нефть, вопреки запрету Вашингтона. В июле Китай импортировал от 4,4 до 11 млн баррелей иранской нефти. Эту информацию приводит сервис, отслеживающий движение танкеров. Как отмечала британская газета Financial Times, нефть везут отнюдь не посредники, а суда, которые вполне официально принадлежат китайской госкомпании CNPC. Правда, уровень поставок все равно резко упал по сравнению с прошлым годом, когда американский запрет еще не действовал.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает, что китайские боевые суда придут в Персидский залив.
«Теоретически это возможно. Китай — такая же суверенная страна, как и любая другая. У нее есть и интересы, и возможности реализовывать свой военно-морской потенциал в различных частях мира.
Но я очень удивлюсь, если Китай присоединится именно к американской коалиции, — сказал глава комитета газете ВЗГЛЯД. — Идея ее создания крайне сомнительна. Насколько я понимаю, даже среди союзников США возникли разброд и шатание умов на этот счет. Предположить, что китайцы пойдут на такого рода взаимодействия с США, политическим соперником или даже противником? Крайне маловероятно».
Объединение усилий с США в Персидском заливе означало бы очень серьезный поворот в политике КНР, считает военный аналитик Александр Гольц.
«Вероятнее всего, это дипломатическая уловка. Потом китайцы скажут, что изучили американские предложения и они их не устроили. Мы давно не слышим разговоров о партнерстве Китая и США в военной сфере, — сказал Гольц газете ВЗГЛЯД. — С другой стороны, чтобы обосноваться в Персидском заливе, китайцам надо иметь свои военно-морские базы. В Африке у них уже наметилось военное присутствие, но в районе Персидского залива у Китая баз нет. А использовать чужие базы, скажем, американские — это не значит там всерьез обосноваться».
Тем временем американские политики, наоборот, усиливают враждебную риторику в адрес Поднебесной. Так, новый министр обороны США Марк Эспер в среду, встречаясь в Токио с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, позволил себе почти оскорбительный тон.
«Военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляют угрозу для норм международного права, которое мы пытаемся защищать», — заявил шеф Пентагона.
«То, как ведут себя американцы относительно Ирана, бьет по экономическим интересам Китая. Ведь у него значительный объем торговли с Ираном, серьезный объем вложений в эту страну», — сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. Более того, поставлена под вопрос энергетическая безопасность Китая, поскольку страна получает из региона существенную долю нефти, напомнил эксперт.
«Китай — один из главных экономических партнеров Ближнего Востока, источник его инвестиций. У Китая здесь вложено денег больше, чем у кого бы то ни было», — заключил Кашин.
Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин напомнил, что китайский флот уже давно обосновался в этом регионе.
«Китайцы давно уже там. Во всяком случае, в западной части Индийского океана они стоят постоянно. У них в Джибути официальная база. Основной предлог для ее существования — борьба с пиратами, которые на самом деле давно более-менее нейтрализованы», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.
«Что касается Персидского залива, то конфликт там не прекращается никогда, находится ли он в открытой военной стадии или постоянно в предвоенной», — отметил Храмчихин.
При этом, по его словам, как бы конфликт ни нагнетался, Китай с Америкой воевать не будет. А заявление китайского посла в Эмиратах следует расценивать как попытку Пекина снизить непредсказуемость в отношениях с США на фоне разгоревшейся торговой войны.
В свою очередь директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов вполне допускает, что боевые корабли КНР скоро появятся у берегов Ирана, Эмиратов и Саудовской Аравии. По его мнению, Китай «намерен попробовать себя в роли участника военной коалиции, чтобы заявить о себе в будущем как о мировой военной державе».
Тем более, добавил Маслов ранее в интервью газете ВЗГЛЯД, технически военные корабли Китая и так могут долго находиться вне своих берегов и не нуждаются в чужих военно-морских базах. Но эксперт не исключил, что США в будущем могут пожалеть, если китайцы и впрямь начнут патрулировать Персидский залив.
В пятницу стало известно, что направить свои боевые корабли в эти воды собирается и Токио. Правда, пока неясно, примкнет ли он формально к коалиции США. По данным источников газеты «Никкэй», Силы самообороны готовы начать самостоятельное сопровождение японских грузовых судов в Оманском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.
Как пишет ТАСС, не исключается даже вариант с воздушным патрулированием этих районов самолетами, которые дислоцированы на японской военной базе в Джибути. При этом японским военным будет разрешено при необходимости открывать огонь на поражение.
Что касается Ирана, то его официальная позиция сводится к тому, что любые боевые суда третьих стран в Персидском заливе — это опасность. В пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал появление любых внешних сил в Персидском заливе источником угрозы для Тегерана.