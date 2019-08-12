США пожалеют о появлении ВМС Китая в Персидском заливе

Пекин впервые в истории заявил о возможном участии в военно-морской коалиции. Причем речь идет о совместных действиях с США в Персидском заливе. Некоторые политики расценивают это как дипломатические игры. Однако если Пекин направит свои суда в залив, то это позволит ему уже в самом недалеком будущем существенно изменить свой военно-морской статус в мире.

Китайский посол в ОАЭ Ни Цзянь заявил, что ВМС Китая могут присоединиться к морской коалиции США в Персидском заливе по обеспечению безопасности судоходства.

«Мы рассмотрим вопрос о том, чтобы наш военный флот сопровождал наши коммерческие суда. Мы изучаем предложение США по механизмам сопровождения в Персидском заливе», — сказал он.

К коалиции США, как известно, уже согласилась примкнуть Британия, а вот Франция Германия отказались. Создать подобную миссию в Персидском заливе США призвали после ареста иранскими ВМС плывшего под британским флагом танкера Stena Impero.

Накануне стало известно, что Пекин продолжает активно закупать иранскую нефть, вопреки запрету Вашингтона. В июле Китай импортировал от 4,4 до 11 млн баррелей иранской нефти. Эту информацию приводит сервис, отслеживающий движение танкеров. Как отмечала британская газета Financial Times, нефть везут отнюдь не посредники, а суда, которые вполне официально принадлежат китайской госкомпании CNPC. Правда, уровень поставок все равно резко упал по сравнению с прошлым годом, когда американский запрет еще не действовал.

«Теоретически это возможно. Китай — такая же суверенная страна, как и любая другая. У нее есть и интересы, и возможности реализовывать свой военно-морской потенциал в различных частях мира.

Но я очень удивлюсь, если Китай присоединится именно к американской коалиции, — сказал глава комитета газете ВЗГЛЯД. — Идея ее создания крайне сомнительна. Насколько я понимаю, даже среди союзников США возникли разброд и шатание умов на этот счет. Предположить, что китайцы пойдут на такого рода взаимодействия с США, политическим соперником или даже противником? Крайне маловероятно».

Объединение усилий с США в Персидском заливе означало бы очень серьезный поворот в политике КНР, считает военный аналитик Александр Гольц

«Вероятнее всего, это дипломатическая уловка. Потом китайцы скажут, что изучили американские предложения и они их не устроили. Мы давно не слышим разговоров о партнерстве Китая и США в военной сфере, — сказал Гольц газете ВЗГЛЯД. — С другой стороны, чтобы обосноваться в Персидском заливе, китайцам надо иметь свои военно-морские базы. В Африке у них уже наметилось военное присутствие, но в районе Персидского залива у Китая баз нет. А использовать чужие базы, скажем, американские — это не значит там всерьез обосноваться».

Тем временем американские политики, наоборот, усиливают враждебную риторику в адрес Поднебесной. Так, новый министр обороны США Марк Эспер в среду, встречаясь в Токио с премьер-министром Японии Синдзо Абэ , позволил себе почти оскорбительный тон.

«Военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляют угрозу для норм международного права, которое мы пытаемся защищать», — заявил шеф Пентагона.

«Китай — один из главных экономических партнеров Ближнего Востока, источник его инвестиций. У Китая здесь вложено денег больше, чем у кого бы то ни было», — заключил Кашин.

«Китайцы давно уже там. Во всяком случае, в западной части Индийского океана они стоят постоянно. У них в Джибути официальная база. Основной предлог для ее существования — борьба с пиратами, которые на самом деле давно более-менее нейтрализованы», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Что касается Персидского залива, то конфликт там не прекращается никогда, находится ли он в открытой военной стадии или постоянно в предвоенной», — отметил Храмчихин.

При этом, по его словам, как бы конфликт ни нагнетался, Китай с Америкой воевать не будет. А заявление китайского посла в Эмиратах следует расценивать как попытку Пекина снизить непредсказуемость в отношениях с США на фоне разгоревшейся торговой войны.

В свою очередь директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов вполне допускает, что боевые корабли КНР скоро появятся у берегов Ирана, Эмиратов и Саудовской Аравии. По его мнению, Китай «намерен попробовать себя в роли участника военной коалиции, чтобы заявить о себе в будущем как о мировой военной державе».

Тем более, добавил Маслов ранее в интервью газете ВЗГЛЯД, технически военные корабли Китая и так могут долго находиться вне своих берегов и не нуждаются в чужих военно-морских базах. Но эксперт не исключил, что США в будущем могут пожалеть, если китайцы и впрямь начнут патрулировать Персидский залив.

В пятницу стало известно, что направить свои боевые корабли в эти воды собирается и Токио. Правда, пока неясно, примкнет ли он формально к коалиции США. По данным источников газеты «Никкэй», Силы самообороны готовы начать самостоятельное сопровождение японских грузовых судов в Оманском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

Как пишет ТАСС, не исключается даже вариант с воздушным патрулированием этих районов самолетами, которые дислоцированы на японской военной базе в Джибути. При этом японским военным будет разрешено при необходимости открывать огонь на поражение.