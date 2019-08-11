Трампа обвинили в распространении «теории заговора»

Трамп никак не прокомментировал самоубийство Эпштейна, однако скопировал к себе в ленту сообщение Уильямса, который высказал недоумение по поводу смерти финансиста, который находился в тюрьме под постоянным наблюдением. Он предположил также, что у Эпштейна была некая информация, касающаяся бывшего президента США Билла Клинтона.

Как сообщает Washington Post, ретвит Трампа вызвал недовольство в первую очередь у Клинтона, а сенатор от Республиканской партии Марк Рубио заявил, что стремление распространять теории заговора против оппонентов приводит к тому, что американское общество становится подвержено влиянию извне.

Как писал News.ru, руководство тюрьмы в Манхэттене в Нью-Йорке установило почти на неделю особое наблюдение за финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим жизнь самоубийством. Особый режим наблюдения был введён после попытки его самоубийства 23 июля. Эпштейна ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля этот режим был отменён, а финансиста поместили в помещение с более строгим режимом охраны. Меры были введены для предотвращения повторных попыток самоубийства.