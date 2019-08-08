Китай нашел слабое место США

Американские фермеры испытывают большие трудности и наращивают недовольство политикой президента Дональда Трампа , пишет Bloomberg. Немалую роль в этом играет Китай и его торговая политика.

Экспорт американской сои и соевых бобов продолжает сокращаться, даже несмотря на то, что Китай отчитался о росте их импорта до самого высокого уровня за последний год. Повышенный спрос со стороны Пекина удовлетворяет Бразилия

Проблемы американских фермеров, тем временем, усиливает засуха, из-за которой урожай в нынешнем году уже оказался ниже прошлогоднего. Издание называет доходы фермеров важным «политическим барометром», который определяет уровень поддержки властей и персонально Трампа, ответственного за начавшуюся в прошлом году торговую войну.

Противостояние двух стран не сильно влияет на торговый баланс Китая. В июле общий объем его экспорта вырос на 3,3 процента, хотя поставки в США, напротив, снизились на семь процентов. Заменой Соединенным Штатам стали Тайвань, ЮАР и Бразилия. Импорт в Китай сократился на 5,6 процента. В итоге сальдо торгового баланса достигло 45,1 миллиарда долларов, что сопоставимо с уровнем двухлетней давности, когда повышенные пошлины еще не применялись обеими сторонами.

В начале августа власти Китая распорядились приостановить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции из США. Дальнейшие решения будут зависеть от хода переговоров двух стран в рамках торговой войны.