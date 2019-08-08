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Китай нашел слабое место США 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: Reuters
Американские фермеры испытывают большие трудности и наращивают недовольство политикой президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Немалую роль в этом играет Китай и его торговая политика.
Экспорт американской сои и соевых бобов продолжает сокращаться, даже несмотря на то, что Китай отчитался о росте их импорта до самого высокого уровня за последний год. Повышенный спрос со стороны Пекина удовлетворяет Бразилия.
Проблемы американских фермеров, тем временем, усиливает засуха, из-за которой урожай в нынешнем году уже оказался ниже прошлогоднего. Издание называет доходы фермеров важным «политическим барометром», который определяет уровень поддержки властей и персонально Трампа, ответственного за начавшуюся в прошлом году торговую войну.
Противостояние двух стран не сильно влияет на торговый баланс Китая. В июле общий объем его экспорта вырос на 3,3 процента, хотя поставки в США, напротив, снизились на семь процентов. Заменой Соединенным Штатам стали Тайвань, ЮАР и Бразилия. Импорт в Китай сократился на 5,6 процента. В итоге сальдо торгового баланса достигло 45,1 миллиарда долларов, что сопоставимо с уровнем двухлетней давности, когда повышенные пошлины еще не применялись обеими сторонами.
В начале августа власти Китая распорядились приостановить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции из США. Дальнейшие решения будут зависеть от хода переговоров двух стран в рамках торговой войны.
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Комментарии1
США , Азия , В мире , Дональд Трамп , Bloomberg , Бразилия , Китай
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