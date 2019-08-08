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Банки раскрыли данные о россиянах и Трампе 

Рамблер + ещё 3 29 минут назад
Фото: © REUTERS/Carlos Barria
Несколько крупных американских банков передали конгрессу США данные по финансовому сотрудничеству президента страны Дональда Трампа с россиянами. Об этом написала газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.
Трамп не ответил на вопрос о «вмешательстве» России в выборы в США 
По данным издания, среди передавших документы в конгресс были Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo.
Сообщается, что документы касаются «россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями». Имена российских граждан не называются.
Издание также утверждает, что ряд банков передали документы по компании Trump Organization следователям штата Нью-Йорк, среди которых электронные письма, договоры займа и другие материалы, касающиеся компании Trump Organization и других активов президента США.
Запросы о предоставлении информации были направлены в финансовые учреждения в апреле. The Wall Street Journal отмечает, что политические оппоненты Трампа рассчитывают найти сведения о каких-либо капиталовложениях россиян в его бизнес, а также о незаконных сделках с участием его компаний.
Комментарии5
США , В мире
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