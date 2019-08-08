Банки раскрыли данные о россиянах и Трампе

Несколько крупных американских банков передали конгрессу США данные по финансовому сотрудничеству президента страны Дональда Трампа с россиянами. Об этом написала газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

По данным издания, среди передавших документы в конгресс были Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo.

Сообщается, что документы касаются «россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями». Имена российских граждан не называются.

Издание также утверждает, что ряд банков передали документы по компании Trump Organization следователям штата Нью-Йорк, среди которых электронные письма, договоры займа и другие материалы, касающиеся компании Trump Organization и других активов президента США.

Запросы о предоставлении информации были направлены в финансовые учреждения в апреле. The Wall Street Journal отмечает, что политические оппоненты Трампа рассчитывают найти сведения о каких-либо капиталовложениях россиян в его бизнес, а также о незаконных сделках с участием его компаний.