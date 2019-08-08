Правозащитники предупредили туристов о возросшем уровне насилия в США

Правозащитники из организации Amnesty International напомнили туристам, планирующим оправиться в США , о высоком уровне насилия в стране, а также об участившихся случаях расстрелов. Об этом сообщил портал News.ru.

Правозащитники заметили, что американские власти систематически игнорируют свои обязательства по обеспечению безопасности, ставя выше человеческих прав владение оружием.

В связи с этим организация призвала провести в стране реформы, касающиеся владения огнестрелом. По данным издания, 3 и 4 августа в результате стрельбы в Техасе и Огайо погибли 30 человек. Более 50 получили ранения.