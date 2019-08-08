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СМИ обвинили Трампа в безразличии к трагедиям в США 

Газета.Ru + ещё 12 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Во время визитов американского президента Дональд Трампа в Дейтон и Эль-Пасо после инцидентов с массовой стрельбой в минувшие выходные издание The Daily Beast отмечает, что политик был безразличен к трагедии.
Глава государства "глух к необходимости быть порядочным" и умышленно игнорирует роль, которую должны играть президенты США во время национального траура и кризиса. Его правдивый образ складывается из сделанных в сторону замечаний, неосторожных высказываний на лужайке Белого дома.
В другом материале отмечается, что Трамп использовал известную схему и во время визитов в эти города сам играл роль жертвы. В частности он позволил себе несколько комментариев с критикой демократов. В статье подчеркивается, что любому очевидно, что Трамп найдет способ превратить любую национальную трагедию в повод заявить о несправедливости к нему. На случаи массовой стрельбы политик реагирует по рутинному сценарию: дает предписанный ответ, упоминает законодательные меры и навещает пострадавших.
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