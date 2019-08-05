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Трамп осудил превосходство белых и культуру насилия 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: AP
Президент США Дональд Трамп обратился к нации после массовой стрельбы в штатах Техас и Огайо.
Он заявил, что произошедшее стало шоком и подчеркнул, что нация должна осудить "превосходство белых".
"Эти варварские убийства являются нападением на нашу нацию и преступлением против всего человечества. В один голос наша нация должна осудить расизм, фанатизм и превосходство белых. Ненависти нет места в Америке. Ненависть искажает разум, разрушает сердце и пожирает душу", — заявил Трамп.
Глава государства заявил о необходимости искоренить культуру насилия.
В результате трех атак 3 и 4 августа в США погибли 29 человек, личности двух стрелков уже установлены.
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США , В мире , Дональд Трамп
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