Трамп осудил превосходство белых и культуру насилия

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после массовой стрельбы в штатах Техас и Огайо.

Он заявил, что произошедшее стало шоком и подчеркнул, что нация должна осудить "превосходство белых".

"Эти варварские убийства являются нападением на нашу нацию и преступлением против всего человечества. В один голос наша нация должна осудить расизм, фанатизм и превосходство белых. Ненависти нет места в Америке. Ненависть искажает разум, разрушает сердце и пожирает душу", — заявил Трамп.

Глава государства заявил о необходимости искоренить культуру насилия.

В результате трех атак 3 и 4 августа в США погибли 29 человек, личности двух стрелков уже установлены.