Трамп прокомментировал снижение курса юаня

Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter прокомментировал снижение курса юаня.

«Китай опустил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется «валютная манипуляция». Вы слушаете Федеральная резервная система? Это серьёзное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Народный банк Китая 5 августа понизил курс жэньминьби (официальное название валюты Китая. — RT) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.