«Потери на порядки превысили выгоды»: как начались военно-воздушные операции США против Северного Вьетнама

55 лет назад Соединённые Штаты провели против Северного Вьетнама первую воздушную операцию — «Пронзающая стрела». Во время серии налётов американская авиация уничтожила значительную часть северовьетнамских запасов нефти, 29 торпедных катеров и инфраструктуру военно-морских баз. Этот момент момент наряду с Тонкинским инцидентом считается началом прямого вмешательства США в гражданскую войну. По словам экспертов, Вашингтон планировал силой не допустить прихода коммунистов к власти во Вьетнаме , продемонстрировать всему миру слабость левых режимов и спровоцировать их массовое падение. Однако США потерпели поражение в войне и пережили острый политический кризис.

5 августа 1964 года США провели первую военно-воздушную операцию в Северном Вьетнаме. Она получила название Pierce Arrow («Пронзающая стрела») и наряду с Тонкинским инцидентом считается началом прямого вмешательства Вашингтона в гражданскую войну во Вьетнаме. В ходе серии налётов американская авиация уничтожила около 10% запасов северовьетнамской нефти, 29 катеров и портовую инфраструктуру противника. В тот же день один из сбитых лётчиков, Эверетт Альварес, стал первым американским военнопленным во Вьетнамской войне.

Вторжение колонизаторов

Вторжение западных колонизаторов на территорию современного Вьетнама началось ещё в XIX веке. Одним из ключевых формальных поводов для франко-испанской агрессии стали гонения со стороны местной власти на католических миссионеров. Однако это было лишь предлогом — в результате нескольких военных конфликтов Франция к 1885 году установила контроль над всей территорией Вьетнама. А через два года включила его в состав объединённой колонии — Индокитайский союз.

Из Вьетнама выкачивались экономические ресурсы, а национально-освободительное движение на его территории жестоко подавлялось. В первой половине XX века против местных повстанцев даже бросали бомбардировочную авиацию.

Однако в ходе Второй мировой войны Франция утратила контроль над Индокитаем. Колония была оккупирована японскими войсками, наиболее активное сопротивление которым оказывали местные коммунисты. В 1945 году на фоне поражения Японии в войне левые повстанцы провозгласили создание Демократической Республики Вьетнам, президентом и главой правительства которой стал Хо Ши Мин.

Франция не пожелала смириться с потерей колонии и развернула боевые действия против новых вьетнамских властей. В 1949 году союзником Парижа в Индокитае стал Вашингтон, поставлявший французам оружие и военную технику. Однако французские войска потерпели несколько болезненных поражений, и официальный Париж фактически сдался.

На переговорах в Женеве в 1954 году руководство Франции согласилось вывести армию из Индокитая. Вьетнам был разделён на две части — северную, в которой власть уже находилась в руках левых сил, и южную, остававшуюся под контролем назначенной французами администрации.

«Вашингтон считал для себя угрозой каждый новый коммунистический режим»

На финальной стадии французской кампании в Индокитае её примерно на 80% финансировали Соединённые Штаты.

«Левые силы приходили к власти в одной стране за другой, и Вашингтон считал для себя угрозой каждый новый коммунистический режим. Поэтому помощь Франции вписывалась в американскую внешнеполитическую доктрину», — рассказал RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Американцы сделали ставку на Нго Динь Зьема, премьер-министра созданного под патронатом Франции на южновьетнамских территориях Государства Вьетнам. В 1955 году он заявил, что Южный Вьетнам не будет выполнять женевские соглашения и объединяться с «северянами». Осенью того же года он провёл референдум, по итогам которого официально ликвидировал на юге Вьетнама монархию, провозгласил республику и объявил себя президентом.

На ключевые должности Зьем назначил своих родственников и инициировал ряд непопулярных реформ, в частности, ликвидировал деревенское самоуправление. До 1959 года Северный Вьетнам пытался добиться объединения страны дипломатическим путём, но затем начал поддерживать на Юге коммунистическое подполье.

Левые повстанцы пользовались в южной части Вьетнама большой популярностью и действовали весьма успешно. При этом США с 1961 года резко нарастили свою помощь Республике Вьетнам — перебросили две вертолётные роты и увеличили корпус военных советников.

В 1963 году южновьетнамские силы были разбиты партизанами в сражении при Апбак. Стало ясно, что Зьем не способен контролировать ситуацию. Вскоре президент был смещён в результате военного переворота и убит представителями собственного окружения. В Южном Вьетнаме произошло несколько переворотов, на фоне которых партизаны чувствовали себя всё более уверенно. Американцы больше не верили в способность своих союзников сохранить южновьетнамское государство.

2 августа 1964 года в Тонкинском заливе произошёл бой между американским эсминцем USS Maddox и северовьетнамскими торпедными катерами после того, как корабль ВМС США, вероятно, вторгся в территориальные воды Северного Вьетнама. В результате столкновения американская авиация нанесла ущерб катерам противника, но Maddox покинул территориальные воды «северян».

Через два дня произошёл второй инцидент в Тонкинском заливе, в ходе которого было объявлено о возможности повторного нападения на американские корабли (радары в условиях тропического шторма показывали приближение неопознанных судов, хотя визуально они не наблюдались).

В качестве акции возмездия за инциденты в Тонкинском заливе президент США Линдон Джонсон распорядился начать военную операцию «Пронзающая стрела». Самолёты с двух американских авианосцев произвели бомбардировку северовьетнамских морских баз и нефтехранилища в Винь. В ходе 64 вылетов два самолёта ВВС США были сбиты зенитным огнём — один лётчик погиб, а другой (Эверетт Альварес) попал в плен, став первым американским военнопленным в этом вооружённом конфликте.

Вьетнамская война

В марте 1965-го американцы начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама и высадили морскую пехоту для охраны аэродрома Дананг. Летом и осенью того же года произошли масштабные сухопутные столкновения между действовавшими на юге Вьетнама партизанами и американской армией. После этого численность корпуса вооружённых сил США в Индокитае стал стремительно расти. К концу года во Вьетнаме находились уже 185 тыс. американских военнослужащих, а три года спустя — 540 тыс.

«Элиты в США считали поражение своих союзников во Вьетнаме чем-то вроде точки невозврата — демонстрацией преимущества коммунизма и нежизнеспособности капиталистической системы, после которой левые начали бы победоносное шествие по планете», — отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

И наоборот, поражение Северного Вьетнама, по мнению властей США, должно было по «принципу домино» привести к массовому падению левых режимов в различных странах, отметил аналитик.

В 1965 — 1967 годах американцы одержали победу над северовьетнамскими силами в нескольких крупных сражениях. Однако они ничего не могли поделать с партизанами, действовавшими в заболоченных лесах и опиравшимися на массовую поддержку местного населения.

В начале 1968 года северовьетнамские войска заняли древнюю столицу страны — город Хюэ. Совместному американско-южновьетнамскому контингенту удалось провести успешное контрнаступление, широко освещённое в СМИ. Однако понесённые потери и сам факт того, что северовьетнамцы способны на столь масштабные операции, вызвал в американском обществе разочарование в войне.

«США увязли во вьетнамской трясине. И это сыграло с Вашингтоном злую шутку. В Штатах начал нарастать кризис: возникли внутриполитические трения, возросла активность молодёжных антивоенных движений», — отметил Блохин.

С 1969 года администрация президента США Ричарда Никсона инициировала передачу вопросов безопасности южновьетнамским силовикам. Американская армия начала разлагаться. Примерно каждый пятый военнослужащий находившегося во Вьетнаме контингента принимал наркотики.

Три года спустя северовьетнамцы начали масштабное наступление, в ходе которого потеснили американцев и их союзников, но прорвать оборону противника не смогли. Затем начались переговоры, завершившиеся подписанием Парижского мирного соглашения, согласно которому войска США должны были покинуть Вьетнам.

Итоги войны

После ухода американцев южновьетнамская экономика оказалась в состоянии глубокого кризиса. Без помощи авиации США войска Южного Вьетнама больше не могли нарушать коммуникации партизанских отрядов и блокировать их снабжение. В 1975 году северовьетнамские войска перешли в новое крупномасштабное наступление и взяли под свой контроль Сайгон.

Стоит добавить, что боевые действия Соединённых Штатов во Вьетнаме сопровождались массовыми военными преступлениями. Американские войска уничтожали мирное население в ходе бомбардировок и во время сухопутных карательных операций. Всему миру известно о трагедии в деревне Сонгми, где военные США уничтожили 504 гражданских, включая 210 детей.

Для борьбы с партизанами американская авиация распыляла над территорией Вьетнама гербициды и дефолианты, включая Agent Orange, содержащий диоксин. Большое количество мирного населения погибло в ходе бомбардировок ВВС США.

США потеряли во Вьетнаме убитыми и умершими около 58 тыс. человек, вооружённые силы Южного Вьетнама — порядка 250 тыс.

Партизан и северовьетнамских военнослужащих в ходе войны погибло около 1,1 млн человек. Жертвами боевых действий стали свыше 2 млн гражданских.

Согласно ряду исследований, власти США потратили на войну во Вьетнаме более $160 млрд

«Моральные и материальные потери Соединённых Штатов во Вьетнамской войне на порядки превысили выгоды. Фактически Вашингтон вышел из этой войны ни с чем. Штаты были охвачены кризисом, влияние Советского Союза в мире на тот момент существенно возросло», — подчеркнул Константин Блохин.

По словам Андрея Кошкина, американцы попытались взять на себя роль «жандарма» в Юго-Восточной Азии, но не справились с этой миссией.

«Вашингтон хотел взять под свой политический и экономический контроль бывший французский Индокитай, но из этой затеи ничего не вышло», — подчеркнул эксперт.

По его словам, американцы «вели во Вьетнаме классическую колониальную войну».