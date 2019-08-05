В ФБР предсказали вспышки насилия в США

«ФБР по-прежнему обеспокоено тем, что находящееся в США воинствующие экстремисты могут вдохновиться этими и предыдущими громкими нападениями на то, чтобы участвовать в аналогичных актах насилия», — передает ТАСС сообщение ФБР.

Там сообщили также, что бюро активно помогает в расследовании совершенных расстрелов. Директор ФБР Кристофер Рей выразил соболезнования семьям погибших и рассказал, что сотрудники ведомства «задействуют все ресурсы ФБР», чтобы добиться правосудия.

Напомним, в воскресенье стрельба произошла в техасском Эль-Пасо, где были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, и в Дейтоне в штате Огайо — там погибли девять человек, еще 16 пострадали. В этот же день по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в парке Чикаго американского штата Иллинойс.