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В ФБР предсказали вспышки насилия в США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Федеральное бюро расследований (ФБР) США выразило озабоченность тем, что массовые расстрелы людей подтолкнут экстремистов к насилию, сообщили в бюро.
«ФБР по-прежнему обеспокоено тем, что находящееся в США воинствующие экстремисты могут вдохновиться этими и предыдущими громкими нападениями на то, чтобы участвовать в аналогичных актах насилия», — передает ТАСС сообщение ФБР.
Там сообщили также, что бюро активно помогает в расследовании совершенных расстрелов. Директор ФБР Кристофер Рей выразил соболезнования семьям погибших и рассказал, что сотрудники ведомства «задействуют все ресурсы ФБР», чтобы добиться правосудия.
Напомним, в воскресенье стрельба произошла в техасском Эль-Пасо, где были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, и в Дейтоне в штате Огайо — там погибли девять человек, еще 16 пострадали. В этот же день по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в парке Чикаго американского штата Иллинойс.
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Комментарии
США , В мире , Кристофер Рей , ФБР , ИТАР-ТАСС
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