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Трамп обсудил с конгрессом и ФБР пути предотвращения массовых расстрелов 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР, генпрокурором и членами конгресса возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей, подобных тем, что произошли в Техасе и Огайо. Встреча состоялась в воскресенье, отметил глава Белого дома, выступая перед журналистами.
По словам Трампа, проблема массовых расстрелов существует в США уже многие годы и ей «необходимо положить конец», пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press. "Ненависти нет места в нашей стране", — подчеркнул президент США.
Трамп также добавил, что в 10 утра по Вашингтону (17.00 мск) в понедельник он выступит с заявлением по этому поводу, сообщает РИА Новости.
За последние два дня в США произошли сразу несколько инцидентов со стрельбой. Так, в одном из парков в центре Чикаго (штат Иллинойс) в ночь с 3 на 4 августа в результате стрельбы пострадали не менее семи человек, один из которых находится в критическом состоянии. Ранее в торговом центре города Эль-Пасо (штат Техас) жертвами стрельбы стали 20 человек и еще 26 получили ранения. Кроме того, в Дейтоне (штат Огайо) во время перестрелки в баре скончались десять человек, включая стрелка, и 26 пострадали.
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США , Конфликты , Дональд Трамп , ФБР , Associated Press , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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