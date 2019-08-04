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Сестру стрелка из Огайо и ее друга нашли мертвыми 

Lenta.ru + ещё 23 34 минуты назад
Фото: Bryan Woolston / Reuters
Сестра мужчины, подозреваемого в массовом расстреле в Дейтоне (штат Огайо, США), и ее друг найдены мертвыми в машине. Об этом сообщил телеканал NBC в своем Twitter-аккаунте.
По данным источников телеканала в правоохранительных органах, девушка и молодой человек были застрелены. Других подробностей случившегося нет.
В ночь на воскресенье, 4 августа, мужчина открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. Полицейские в течение минуты ликвидировали преступника, несмотря на то, что на нем был бронежилет. Телеканал CBS сообщил, что личность стрелка установлена, им оказался 24-летний Коннор Беттс из города Беллбрук.
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США , В мире , Криминал , Происшествия , CBS
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