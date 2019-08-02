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Эксперт объяснил несущественность санкций за отравление Скрипалей 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Эксперт в сфере экономики и политики Андерс Аслунд удивился подписанию закона о санкциях против России за отравление Скрипалей. Документ дожидался подписи Трампа ещё с апреля, но подписан только сейчас.
Именно поэтому международник считает закон символическим и не имеющим никаких существенных последствий.
"Сообщают, что это не имплементация санкций, а лишь их авторизация, поэтому никакого непосредственного эффекта не будет иметь", — пишет Аслунд в Twitter.
Особо политика заинтересовало, содержит ли решение запрет американским банкам финансировать суверенный долг России, о чём пока ничего не слышно. Так что документ, считает экономист, пока вызывает сомнения.
"Этот шаг скорее символический, и не будет реального влияния на Кремль", — приводит «Укринформ» мнение ещё одного политика.
Ранее News.ru сообщал, что США вводят против России второй пакет санкций по делу Скрипалей, так как Москва не убедила Вашингтон, что не будет использовать химоружие в дальнейшем. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника администрации США.
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Комментарии9
США , Политика , Укринформ
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