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Внучку Кеннеди обнаружили мертвой в семейном поместье 

ТК «Звезда» + ещё 14 1 час назад
Фото: Saoirse Kennedy Hill, Facebook
Рядом с погибшей был обнаружен медицинский препарат, применяемый в качестве анальгетика и средства для лечения зависимости.
Внучка бывшего генерального прокурора США и младшего брата президента Джона Кеннеди Роберта умерла в возрасте 22 лет в семейном поместье. Официальная причина смерти Сирши Кеннеди не называется.
По данным близких семье источников, произошедшее может быть связано с употреблением наркотических средств. Сообщается, что рядом с погибшей был обнаружен медицинский препарат, применяемый в качестве анальгетика и средства для лечения зависимости.
«Наши сердца разбиты из-за потери нашей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждами, обещаниями и любовью. Она заботилась о друзьях и семье», — цитирует слова родственников The Daily Mail.
Сирша выросла в семье Роберта Кеннеди, занимавшего пост генерального прокурора США в 60-х годах прошлого века по назначению старшего брата. После его убийства, Кеннеди-младший также пытался занять пост президента, но потерпел неудачу и был убит в 1968 году в результате покушения.
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США , Другое , Происшествия , Роберт Кеннеди , Джон Кеннеди
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