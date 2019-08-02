«Шансы нулевые»: Мишель Обама отказалась идти в президенты

Супруга экс-президента США Мишель Обама заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Разговоры о том, что бывшая первая леди могла бы составить конкуренцию Дональду Трампу , появились еще в прошлом году — Мишель Обама действительно пользуется большой популярностью среди американцев, чем не может похвастаться ни один кандидат от Демпартии.

Мишель Обама, жена экс-президента США Барака Обамы , в интервью журналу Amtrak The National рассказала, что шанс ее выдвижения в президенты равен нулю.

Побеседовать с Мишель Обамой довелось самой юной журналистке Америки 12-летней Хильде Лисяк. Она сказала бывшей первой леди, что многие хотели бы видеть ее в роли президента: «Только между нами, думали ли вы, что страна нуждается в вас и что вы действительно могли бы помочь нашей нации, есть ли хоть однопроцентный шанс, что вы подумаете о том, чтобы выдвинуться?»

Супруга экс-президента ответила, что существует множество способов помочь стране, в том числе, работая с молодежью и помогая семьям.

«Только между нами и читателями этого журнала — шансы нулевые, — сказала Обама. — Это просто не для меня».

Разговоры о том, что бывшей первой леди стоит попробовать свои силы в борьбе за кресло президента, появились после того, как об этом заявил американский режиссер Майкл Мур

31 июля состоялись дебаты среди возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии . После этого, выступая на телеканале MSNBC, режиссер поделился своим мнением о том, кого должна выдвинуть Демпартия США.

По мнению Мура, только «любимый» американец и «уличный боец» способен противостоять президенту Дональду Трампу, который уже объявил о своем выдвижении на второй срок.

«У нас должен быть кандидат, которого любят американцы и который находится вне политического круга, кто-то, кто не политик, кто-то, кто победит», — сказал Мур.

Режиссер отметил, что из всех демократов наибольшие шансы на успех у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса , бывшего вице-президента Джо Байдена , сенатора Калифорнии Камалы Харрс и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

При этом режиссер отметил, что Хиллари Клинтон уже одержала победу над Трампом, однако этого оказалось недостаточно. Подобная ситуация может повториться и с этими кандидатами, считает он. Майкл Мур заявил, что единственный способ «убрать Трампа» — разгромить его.

«Честно говоря, я думаю, что есть человек, который может сделать это, если бы выборы состоялись сегодня, есть один человек, который сокрушит Трампа, и она еще не объявила [о своем выдвижении], и ее фамилия рифмуется с Обамой. Фактически, это Обама. Мишель Обама», — заявил он.

Режиссер отмечает, что бывшая первая леди пользуется огромной поддержкой и любовью среди американцев. В качестве доказательства Мур напомнил, что Мишель Обама в ходе своего книжного тура с мемуарами «Становление» «заполнила арены на 15 тыс. мест».

«Она выходит на сцену, и она такая мощная, такая хорошая, вы просто смотрите на нее и думаете: «Конечно, она может победить», — рассказал режиссер. — Но теперь все говорят, что она не собирается выдвигаться. Кто-нибудь спрашивал ее? Если попросить ее служить, я верю, что она будет служить».

Майкл Мур также предупредил демократов, что, если они не выберут подходящего кандидата, то проиграют Трампу во второй раз.

«Хиллари получила на 3 млн голосов больше, чем Трамп. В следующем году демократ наберет на 5 млн больше голосов и все равно может проиграть из-за коллегии выборщиков», — добавил он.

Выборы президента США пройдут в ноябре следующего года, однако избирательная кампания находится в самом разгаре. О своем желании составить Дональду Трампу конкуренцию в борьбе за пост президента заявили более 20 кандидатов. Это рекордное количество от одной политической партии в новейшей истории США.

О том, что Мишель Обама могла бы стать успешным кандидатом от демократов, журналисты говорили еще в 2018 году. Супруга экс-президента действительно пользуется большой популярностью среди американцев. Таким высоким уровнем народной любви не может похвастаться ни один из 20 представителей Демпартии.

В ноябре прошлого года Мишель Обама выпустила автобиографическую книгу «Становление». Мемуары стали бестселлером, уже через месяц число продаж в США и Канаде превысило 2 млн экземпляров. По итогам 2018 года книга стала самой продаваемой книгой, при том что она вышла всего за месяц до окончания года.

Книжный онлайн-магазин Barnes & Noble рассказал, что такой результат сравним только с 2015 годом, когда легендарная писательница Харпер Ли выпустила книгу «Пойди поставь сторожа», тираж которой составил более чем 1 млн экземпляров.

В июле Мишель Обама возглавила рейтинг общественных и государственных деятелей, вызывающих восхищение по всему миру. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы YouGov, участие в котором в этом году приняли более 42 тыс. человек из 41 страны.

С легкостью Обама справлялась и с ролью первой леди США. Она успешно создала образ любящей супруги президента, которая всегда оказывает ему поддержку, чем лишь повысила рейтинг популярности Барака Обамы. Нынешнюю первую леди — Меланию Трамп — часто сравнивают с ее предшественницей, и далеко не всегда сравнение идет в пользу супруги нынешнего президента США.

Тем не менее, Мишель Обама достаточно ясно дала понять, что не имеет политических амбиций. Впрочем, история знает примеры, когда люди меняли свое решение и выдвигали свою кандидатуру на пост президента.