США пригрозили отправить террористов в Европу

Глава государства пояснил, что Вашингтон контролирует более 2,5 тысячи задержанных террористов в Ираке Сирии с гражданством европейских стран. «Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их», — пояснил он. По словам Трампа, боевики направлялись во Францию, Германию и другие государства Европы.

В июле гражданам Австралии, вступившим в ряды ИГ, запретили возвращаться в страну как минимум в течение двух лет. Мера копирует аналогичную, принятую в Великобритании. Возможное возвращение террористов связывают с опасностью терактов и распространения радикальных взглядов.

В марте Швеция отказалась принять из Сирии от 30 до 40 детей шведских подданных, а во Франции на государство подали в суд за то, что оно не может вернуть на родину детей джихадисток, уехавших к террористам в Сирию и там умерших. До этого Франция решила принять около 130 мужчин и женщин, подозреваемых в причастности к действиям ИГ. По прибытии они предстанут перед судом и могут попасть в тюрьму, если будут признаны виновными.