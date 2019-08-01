В США требуют уничтожить фрески советского художника

Советский художник Виктор Арнаутов в 30-е годы прошлого века расписал стены одной из американских школ сценами из жизни Джорджа Вашингтона

Сан-Франциско разгорелся громкий скандал из-за фресок советского художника Виктора Арнаутова. Ученик знаменитого живописца Диего Риверы в 30-е годы прошлого века расписал стены одной из американских школ сценами из жизни Джорджа Вашингтона. Две из 13 фресок местный Совет по образованию счел унизительными, так как на одной из них изображены темнокожие рабы первого президента США, а на второй — тела убитых колонизаторами индейцев.

По мнению Совета, подобные сюжеты оскорбляют чувства учащихся, среди которых представители разных рас. Но многие посчитали, что цель художника была как раз обратной — обратить внимание американцев на проблему дискриминации.

На защиту произведений искусства встали более 400 ученых и преподавателей из США и других стран. Они предлагают разместить рядом со спорными фресками объясняющие таблички.