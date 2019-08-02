В Совфеде не исключили возможности ответных мер на второй пакет санкций США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.

"Может, и будут нами введены какие-то ответные меры. Но тема санкций для нас уже потеряла остроту. Россия стала самодостаточной, научилась жить в условиях санкций, и значительной угрозы для нашей экономики эти санкции не несут", — сказал Джабаров.

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что американская сторона использует в качестве предлога для санкций "абсолютно надуманный, высосанный из пальца предлог".

"Мы все знаем, что так называемое дело Скрипалей было провокацией британских спецслужб, но американские сенаторы "повелись" на это, лишь бы был любой повод "разобраться" с конкурентоспособной Россией", — отметил сенатор.

Вместе с тем, подчеркнул первый зампред комитета, пик русофобии и в Европе, и в самих США уже прошёл, хотя по-прежнему приходится встречаться с подобными ее проявлениями.

Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.