Адвокат осужденной в США россиянки Марии Бутиной рассказал RT об улучшении ее состояния и о том, как она проводит время в тюрьме Таллахасси во Флориде. По словам защитника, имя которого не приводится, Бутиной разрешено слушать музыку в плеере, также раз в неделю она может общаться с родными по видеосвязи.
По словам адвоката, в заключении Бутина работает на кухне.
Защитник добавил, что она воодушевлена тем, что после 25 октября сможет вернуться на родину.
О том, что Бутиной сократили срок заключения, и она выйдет на свободу 25 октября, ранее заявили правозащитник Александр Ионов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В апреле суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, признав ее виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».
По данным следствия, россиянка лоббировала интересы российского правительства в США и пыталась наладить контакты Москвы с Вашингтоном. По американским законам, для этой деятельности нужно было регистрироваться в Минюсте, чего россиянка не сделала.