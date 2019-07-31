Адвокат Бутиной рассказал о ее буднях в тюрьме Флориды

Адвокат осужденной в США россиянки Марии Бутиной рассказал RT об улучшении ее состояния и о том, как она проводит время в тюрьме Таллахасси во Флориде. По словам защитника, имя которого не приводится, Бутиной разрешено слушать музыку в плеере, также раз в неделю она может общаться с родными по видеосвязи.

По словам адвоката, в заключении Бутина работает на кухне.

Защитник добавил, что она воодушевлена тем, что после 25 октября сможет вернуться на родину.

В апреле суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, признав ее виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России ».