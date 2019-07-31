Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат Бутиной рассказал о ее буднях в тюрьме Флориды 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат осужденной в США россиянки Марии Бутиной рассказал RT об улучшении ее состояния и о том, как она проводит время в тюрьме Таллахасси во Флориде. По словам защитника, имя которого не приводится, Бутиной разрешено слушать музыку в плеере, также раз в неделю она может общаться с родными по видеосвязи.
По словам адвоката, в заключении Бутина работает на кухне.
Защитник добавил, что она воодушевлена тем, что после 25 октября сможет вернуться на родину.
О том, что Бутиной сократили срок заключения, и она выйдет на свободу 25 октября, ранее заявили правозащитник Александр Ионов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В апреле суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, признав ее виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».
По данным следствия, россиянка лоббировала интересы российского правительства в США и пыталась наладить контакты Москвы с Вашингтоном. По американским законам, для этой деятельности нужно было регистрироваться в Минюсте, чего россиянка не сделала.
360tv.ru: последние новости
Когда лояльность важнее ума и опыта. Что известно о кандидате на пост главы Нацразведки США «Попытка создать панические настроения». Депутат Шерин — о планах США изучить Север России Госсекретаря США не пустили в Иран
Комментарии1
США , В мире , Мария Бутина , Леонид Слуцкий , Александр Ионов , Комитет госдумы по международным делам , Минюст РФ , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: России выставили счет за Крым118
Крушение MH17: у России появился заступник168
Названа основная версия катастрофы SSJ-10043
Трамп позвонил Путину с предложением о помощи1
Истребитель ВМС США разбился возле Долины Смерти20
Видео
00:21
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Армия Оружие
10:17
Названа основная версия катастрофы SSJ-100
Катастрофы Происшествия
00:41
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Армия Войска
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
04:21
«Это так все хлопотно»: Алибасов о суде с «Кротом»
Шоу-бизнес
04:24
США раскрыли масштабы пожаров в России
Наука и техника Наука
00:20
«Опасная игра»: Богомолов о митинге оппозиции
Общество
03:35
«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной
Общество
04:51
Воруют все: что россияне похищают в магазинах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение