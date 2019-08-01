МЧС России не исключает, что примет от США помощь при тушении пожаров в Сибири

Глава департамента международной деятельности МЧС Росии Владимир Соловьев заявил, что российская сторона не исключает того, примет предложение США о помощи для тушения лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Соловьев выразил благодарность США за предложение.

Также он подчеркивает, что что в Сибири на данный момент уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

При этом Соловьев называет предложение о помощи со стороны США «обычной мировой практикой» при подобных инцидентах.