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МЧС России не исключает, что примет от США помощь при тушении пожаров в Сибири 

Газета.Ru + ещё 23 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава департамента международной деятельности МЧС Росии Владимир Соловьев заявил, что российская сторона не исключает того, примет предложение США о помощи для тушения лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Соловьев выразил благодарность США за предложение.
Также он подчеркивает, что что в Сибири на данный момент уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.
При этом Соловьев называет предложение о помощи со стороны США «обычной мировой практикой» при подобных инцидентах.
Ранее МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении сибирских пожаров.
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США , Пожары , Владимир Соловьев , МИД , МЧС
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